Ученый Амир Барзин объяснил, как узнать, что человек болел коронавирусом
25 января 2021, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Ученый Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра здоровья UNC Амир Барзин рассказал о трех признаках, которые указывают на то, что человек переболел новой коронавирусной инфекцией.
«Коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани», - пояснил он.
Отмечается, что артралгия (боль в суставах) - это один из симптомов, который возникает у пациентов с COVID-19, и присутствует в 14,9% случаев. Еще одни признак, указывающий на коронавирус - одышка или затруднение дыхания. Кроме того, у переболевших может наблюдаться фиброз - рубцевание тканей легких, который является следствием проблем с дыханием.
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