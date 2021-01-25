Ученый Амир Барзин объяснил, как узнать, что человек болел коронавирусом

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25 января 2021, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

медик, фото: pixabay.com

Ученый Центра диагностики органов дыхания Медицинского центра здоровья UNC Амир Барзин рассказал о трех признаках, которые указывают на то, что человек переболел новой коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус, как и другие вирусы, может вызывать воспаление мышечной ткани», - пояснил он.

Отмечается, что артралгия (боль в суставах) - это один из симптомов, который возникает у пациентов с COVID-19, и присутствует в 14,9% случаев. Еще одни признак, указывающий на коронавирус - одышка или затруднение дыхания. Кроме того, у переболевших может наблюдаться фиброз - рубцевание тканей легких, который является следствием проблем с дыханием.