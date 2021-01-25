Микробиолог Гинцбург разъяснил новое предупреждение в инструкции к «Спутник V»
25 января 2021, 12:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал изменения в инструкции к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Есть только указание о применении ... с осторожностью в такой группе пациентов, по консультации с лечащим врачом. Такая формулировка не связана с вопросами безопасности применения вакцины "Спутник V", а связана с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии (включая мощные цитостатики), которые могут снижать иммунную функцию», - пояснил он.
Гинцбург отметил, что инструкция не запрещает прививаться людям с онкологией.
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