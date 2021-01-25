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В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В инструкцию к вакцине «Спутник V» добавили новое предупреждение
вакцина, фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ сообщили, что медики внесли изменения в инструкцию к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Минздрав России зарегистрировал препарат в августе 2020 года.

«Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями», - говорится в документе.

Ранее доктор Александр Мясников перечислил реакции организма на «Спутник V».

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