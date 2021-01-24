Российские ученые нашли пользу в лишнем весе

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24 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: inforeactor.ru

живот, фото: pixabay.com

Российские ученые выявили пользу лишнего веса для человека. Они изучили данные о влиянии жары на организм. Соответствующее исследование опубликовало интернет-издание iReactor.

Специалисты пояснили, что лишний вес может спасти человеческий организм от перегрева, поскольку жировая прослойка обладает низкой теплопроводностью. Кроме того, эксперты обнаружили, что избыточный вес не является фактором повышенного риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако сахарный диабет, заболевания почек и легких он усугубить может, добавили ученые.

Ранее сообщалось, что врачи из американской клиники Майо назвали опасную болезнь, симптомом которой являются красные руки.