Эпидемиолог Лебедев объяснил «исчезновение» гриппа

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23 января 2021, 11:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

человек в маске, фото: pixabay.com

Вирусолог-эпидемиолог, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, почему сейчас наблюдается падение случаев заражения гриппом.

«На мой взгляд, этому мы во многом обязаны тем карантинным мерам (маски, социальная дистанция, мытье рук, ограничение контактов), которые действуют во всем мире для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они препятствуют и распространению гриппа. Не стоит также забывать, что в этом году в нашей стране от гриппа было привито 76 млн человек (60% населения России). А в некоторых регионах прививку получили до 70% населения», - пояснил он.

Лебедев отметил, что распространение коронавируса не оказало влияния на грипп. По его словам, в начале пандемии в Китае был в разгаре сезон гриппа, и многие тогда болели двумя болезнями одновременно. Однако на сегодняшний момент ситуация с гриппом в России и Европе «на редкость благополучная», добавил эксперт.