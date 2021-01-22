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Американские ученые назвали шесть симптомов опасно высокого артериального давления

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Американские ученые назвали шесть симптомов опасно высокого артериального давления
давление, pixabay.com

Американские медики недавно провели масштабное исследование и определили шесть признаков опасно высокого артериального давления, которое говорит о необходимости срочного обращения к специалисту.

Согласно последней информации, критическим показателем, при котором желательно вызвать скорую помощь, является давление выше 180/120. В этом состоянии человек может испытывать боль в груди, сильную головную боль, онемение, одышку, слабость, кроме того, у пациента могут наблюдаться затрудненная речь и затуманенность зрения.

Ученые отмечают, что если человек регулярно замечает у себя повышенное давление, ему следует выполнять физические упражнения и изменить питание.

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