Ученые: свекольный и томатный соки, а также еще два напитка могут снизить артериальное давление
20 января 2021, 15:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Ученые провели масштабное исследование и сообщили, что свекольный и томатный соки, а также настой чайного гриба и красный чай из гибискуса способны помочь в снижении артериального давления.
Наиболее быстрый эффект оказывает свекольный сок, нормализующий давление уже через несколько часов после употребления. Лучше всего, по словам специалистов использовать сок сырой свеклы.
Томатный сок тоже способен снизить высокое артериальное давление и уровень холестерина. Медики также обратили внимание на то, что чайный гриб, богатый пробиотиками, и красный чай из гибискуса, снижают систолическое и диастолическое артериальное давление.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.