Американские ученые считают, что употребление маленьких порций манго снижает уровень сахара в крови

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20 января 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

манго, pixabay.com

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что манго может стабилизировать уровень сахара в крови, а также улучшить общее состояние людей, страдающих диабетом второго типа.

Согласно последней информации экспертов, полифенолы, которые содержатся в плодах манго, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в них находятся многие биоактивные соединения, среди которых каротиноиды, токоферолы, аскорбиновая кислота, пищевые волокна, мангиферин, галловая кислота и кверцетин.

В эксперименте принимали участие добровольцы с диабетом второго типа. В рацион испытуемых добавили сублимированную мякоть манго. Через несколько месяцев у них снизился уровень глюкозы после приема пищи, а также сократилось количество жира в организме.

Ученые, однако, обращают внимание на то, что в манго содержится много сахара, вследствие чего пациентам из групп риска следует употреблять его маленькими порциями.