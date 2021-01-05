Ученые считают, что регулярное употребление нута может быстро снизить уровень сахара в крови
5 января 2021, 10:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Ученые недавно провели исследование и пришли к выводу, что регулярное употребление нута способствует быстрому снижению уровня сахара в крови. Нут также известен как бараний или турецкий горох.
Данное свойство продукта объясняется содержанием большого количества клетчатки и белка. Специалисты отмечают, что клетчатка способствует замедлению усвояемости организмом углеводов, вследствие чего они значительно медленнее расщепляются, в частности, на глюкозу, поэтому она не успевает быстро накапливаться.
Предполагается, что употребление одного блюда на основе нута в день существенно снижает уровень сахара в крови за шесть недель.
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