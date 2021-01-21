Дерматовенеролог Бабаева назвала последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца
21 января 2021, 17:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: e1.ru
Дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева рассказала о последствиях новой коронавирусной инфекции, которые проявляются у переболевших пациентов спустя полтора-два месяца после заражения.
«Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос. У людей, переболевших коронавирусом, через полтора-два месяца начинают волосы выпадать. Это просто реакция, и потом всё восстанавливается», - пояснила она.
Бабаева отметила, что сейчас это «частая проблема». По ее словам, к ней каждый день на прием приходят такие пациенты. Однако позже волосы восстанавливаются, чем можно успокоить людей, уточнила эксперт.
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