Дерматовенеролог Бабаева назвала последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца

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21 января 2021, 17:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru

медик, фото: pixels.com

Дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева рассказала о последствиях новой коронавирусной инфекции, которые проявляются у переболевших пациентов спустя полтора-два месяца после заражения.

«Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос. У людей, переболевших коронавирусом, через полтора-два месяца начинают волосы выпадать. Это просто реакция, и потом всё восстанавливается», - пояснила она.

Бабаева отметила, что сейчас это «частая проблема». По ее словам, к ней каждый день на прием приходят такие пациенты. Однако позже волосы восстанавливаются, чем можно успокоить людей, уточнила эксперт.