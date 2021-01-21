Врач Павел Евдокименко объяснил, почему сложнее всего после коронавируса восстановить работу кишечника

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21 января 2021, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Врач-ревматолог Павел Евдокименко назвал самой сложной проблемой для людей, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, восстановление работы кишечника.

Доктор Евдокименко рассказал, что у уже выздоровевших пациентов наблюдается немного повышенная температура продолжительное время, или, наоборот, пониженная; сохраняется отсутствие обоняния, тяжесть в голове, слабость, повышенная утомляемость.

По словам врача, кишечник "барахлит" у тех пациентов, которые лечились антибиотиками. Возможно, появились аллергические реакции. Евдокименко считает, что такие люди будут восстанавливаться дольше. Он в своем выступлении в сети советует подбирать правильное питание, принимать витамины группы В и морсы из малины или калины с минимальным количеством сахара.

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