Александр Мясников рассказал о неочевидных признаках инфаркта

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16 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

боль, фото: pixabay.com

Классический признак инфаркта – боль за грудиной, но иногда она может вообще отсутствовать или локализоваться в иной области. Врач Александр Мясников рассказал, что кашель и одышка также могут быть симптомами инфаркта.

Как отметил Мясников, при инфаркте боль может быть разной — например, ощущаться в животе, в зубах, в области шеи или даже в пальцах. К числу нетипичных симптомов серьезного заболевания он отнес следующие проявления: одышка, затруднение дыхания, кашель,слабость, холодный пот.

Ранее Мясников рассказал, как убрать жир на животе.