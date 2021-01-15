Инфекционист Чепурнов объяснил, опасен ли новый штамм коронавируса для переболевших
15 января 2021, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, подвержены ли вакцинированные от коронавируса или переболевшие им люди воздействию «британского» штамма.
«… вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», - уточнил он.
Чепурнов добавил, что те, кто перенес первоначальный вариант коронавируса и приобрел антитела, получили иммунитет и к новому варианту вируса. По его словам, «британский» штамм опаснее только тем, что быстрее распространяется.
«Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», - пояснил эксперт.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.