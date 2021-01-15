Инфекционист Чепурнов объяснил, опасен ли новый штамм коронавируса для переболевших

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15 января 2021, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

медик, фото: pixels.com

Ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывший завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, подвержены ли вакцинированные от коронавируса или переболевшие им люди воздействию «британского» штамма.

«… вакцина обеспечивает защиту против британского штамма коронавируса», - уточнил он.

Чепурнов добавил, что те, кто перенес первоначальный вариант коронавируса и приобрел антитела, получили иммунитет и к новому варианту вируса. По его словам, «британский» штамм опаснее только тем, что быстрее распространяется.

«Произошедшие мутации повлияли на присоединение вируса к клетке. В связи с этим увеличилась скорость распространения вируса», - пояснил эксперт.