Зубные инфекции значительно увеличивают риск заболеваний сердца

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14 января 2021, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

зуб, фото: pixabay.com

Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза. Как рассказал британский стоматолог Ричард Маркес, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке.

Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на сердечные клапаны. Сердце начинает биться чаще, ему же приходится больше работать для кровообращения, пока организм ведет борьбу с нифекцией.

Специалист советует чистить зубы два раза в день, меньше есть сахара и посещать стоматолога каждые полгода.

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