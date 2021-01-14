Зубные инфекции значительно увеличивают риск заболеваний сердца
14 января 2021, 16:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Наличие зубных инфекций увеличивает риск заболеваний сердца в 2,7 раза. Как рассказал британский стоматолог Ричард Маркес, плохое состояние зубов повышает вероятность развития бактериальной инфекции в кровотоке.
Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на сердечные клапаны. Сердце начинает биться чаще, ему же приходится больше работать для кровообращения, пока организм ведет борьбу с нифекцией. Специалист советует чистить зубы два раза в день, меньше есть сахара и посещать стоматолога каждые полгода.
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