Малышева объяснила, что нельзя делать при обморожении

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14 января 2021, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева, фото: Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Известный врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о самых распространенных ошибках, которые люди совершают при обморожении. По ее словам, существует четыре стадии этого процесса.

При первой стадии обморожения кожа бледнеет, при второй - появляются болезненные волдыри, на третьей - разрушаются нервные рецепторы и теряется чувствительность кожи, на четвертой – развивается гангрена, пояснила врач.

Малышева отметила, что обмороженные конечности нельзя сразу опускать в горячую воду. Она рекомендует для их отогрева начинать с чуть теплой воды, постепенно увеличивая температуру. Растирание снегом, в свою очередь, может лишь больше травмировать поврежденную часть тела, уточнила она. Также врач не советует растираться спиртом, поскольку этот способ не приводит к расширению сосудов.

Кроме того, при обморожении следует немедленно обратиться к специалисту, подчеркнула телеведущая в эфире "Первого канала".