Ученые заявили, что утренняя жажда может предупреждать о риске диабета
13 января 2021, 17:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром. Речь идет о сильной жажде и частом мочеиспускании.
Специалисты сообщили, что если человек после пробуждения испытывает сухость во рту и в горле и вынужден срочно идти в туалет, то ему необходимо проверить уровень глюкозы в крови. Насторожиться стоит и в том случае, если сильное желание выпить воды возникает посреди ночи.
Эксперты рекомендуют обратить внимание, не сочетаются ли вышеуказанные признаки с другими симптомами диабета: усталостью, сонливостью, помутнением зрения, плохим заживлением мелких ран, грибковыми инфекциями и фурункулами. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование.
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