Онколог Михаил Мяснянкин рассказал, с какого возраста обязательны регулярные обследования

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12 января 2021, 20:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пятый канал

врач, фото: pixabay.com

Врач-онколог Михаил Мяснянкин сообщил, с какого возраста мужчинам и женщинам следует регулярно проходить обследования на рак. Это позволит диагностировать болезнь в самом начале ее развития и избегать осложнений.

По его словам, исключение из жизни человека курения, вредной пищи и других факторов риска не дает гарантии защиты от онкологического заболевания. Начиная с 39 лет женщинам полагается проходить обследования на рак шейки матки и рак молочной железы. Представителям сильного пола с 45 лет следует консультироваться и обследоваться у уролога для исключения рака предстательной железы. Вне зависимости от пола нужно сдавать анализы кала на предмет скрытой крови в нем, рекомендует Мяснянкин. Тем же, у кого члены семьи имеют злокачественные новообразования кишечника или желудка, надо проводить фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию, чтобы проверить наличие полипов.

Врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 12 января, заявил, что курение является самым главным фактором развития онкологических заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой системы