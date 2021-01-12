Мясников считает курение главным фактором развития онкологии
12 января 2021, 12:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 12 января, заявил, что курение является самым главным фактором развития онкологических заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой системы.
Медик подчеркнул, что знает мало случаев онкологии, где курение не являлось бы "причиной номер один" для развития данного заболевания.
Александр Мясников также заметил, что и спиртное негативно сказывается на здоровье, но полностью отказываться от алкоголя необязательно – главное не "перешагивать" регулярно дозу, которая равна одной рюмке крепкого напитка, одного бокала вина или одной кружки пива.
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