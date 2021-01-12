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Мясников считает курение главным фактором развития онкологии

, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Мясников считает курение главным фактором развития онкологии
знак "Не курить", pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников во вторник, 12 января, заявил, что курение является самым главным фактором развития онкологических заболеваний, а также болезней сердечно-сосудистой системы.

Медик подчеркнул, что знает мало случаев онкологии, где курение не являлось бы "причиной номер один" для развития данного заболевания.

Александр Мясников также заметил, что и спиртное негативно сказывается на здоровье, но полностью отказываться от алкоголя необязательно – главное не "перешагивать" регулярно дозу, которая равна одной рюмке крепкого напитка, одного бокала вина или одной кружки пива.

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