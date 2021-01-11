Итальянские и британские ученые считают, что бергамот может помочь в лечении рака

Аргументы Недели → Здоровье 13+

11 января 2021, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Science Direct

бергамот, pixabay.com

Ученые из Университета Калабрии и Университета Солфорда провели масштабное исследование и пришли к выводу, что экстракт бергамота способен оказывать положительный эффект при лечении рака.

Эксперты считают, что вещества брутьеридин и мелитидин, которые содержатся в бергамоте, ингибируют ферменты холестерина и способствуют прекращению деления раковых стволовых клеток и даже их гибели. По словам ученых, в отличие от применяемых в настоящий момент лекарств из группы статинов, бергамот не обладает серьезными побочными эффектами.

Специалисты полагают что на основе экстракта данного растения можно создать новые нетоксичные лекарства для борьбы с различными онкологическими заболеваниями.