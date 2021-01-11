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Ученые из России и Узбекистана нашли новый способ уничтожить коронавирус

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ученые из России и Узбекистана нашли новый способ уничтожить коронавирус
медик, фото: pixels.com

Ученые из России и Узбекистана выяснили, что может помочь уничтожить новую коронавирусную инфекцию, включая его мутации, не навредив при этом человеку. Об исследовании рассказала пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

В ходе совместного изучения радиационного влияния на COVID-19 ученые УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан обнаружили особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус. Профессор Анатолий Зацепин отметил, что молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. В ходе деформации эти места становятся в тысячу раз более чувствительными к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток, уточнил он.

«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», - пояснил эксперт.

По мнению ученых, радиационное воздействие рассчитано не только на COVID-19, но и на другие вирусы, в частности его мутации. Поэтому они предлагают использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений. Сейчас разрабатывается необходимая методика лечения.

БА

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