Врач Лидия Осэй-Боатенг назвала два легких симптома COVID-19, на которые не обращают внимания

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11 января 2021, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

горло, фото: pixels.com

Врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг рассказала о двух симптомах новой коронавирусной инфекции, на которые обычно не обращают внимания.

Осэй-Боатенг отметила, что во время второй волны COVID-19 в Британии пациенты стали испытывать более легкие симптомы, среди них головные боли и боли в горле. По ее словам, пока люди поймут, что у них коронавирус, они уже успеют вступить в контакт с другим жителями.

Ранее египетские и американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что постоянная икота может свидетельствовать о заражении коронавирусом, а группа ученых-медиков из Исландии назвала миалгию еще одним симптом новой инфекции.