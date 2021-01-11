Врач Лидия Осэй-Боатенг назвала два легких симптома COVID-19, на которые не обращают внимания
11 января 2021, 13:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: Express
Врач Больницы Кройдоновского университета Лидия Осэй-Боатенг рассказала о двух симптомах новой коронавирусной инфекции, на которые обычно не обращают внимания.
Осэй-Боатенг отметила, что во время второй волны COVID-19 в Британии пациенты стали испытывать более легкие симптомы, среди них головные боли и боли в горле. По ее словам, пока люди поймут, что у них коронавирус, они уже успеют вступить в контакт с другим жителями.
Ранее египетские и американские ученые провели ряд исследований и пришли к выводу, что постоянная икота может свидетельствовать о заражении коронавирусом, а группа ученых-медиков из Исландии назвала миалгию еще одним симптом новой инфекции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.