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Диетолог Дядикова рассказала об «идеальном» завтраке

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Диетолог Дядикова рассказала об «идеальном» завтраке
каша, pixabay.com

Врач-диетолог Ирина Дядикова в рамках разговора с журналистами в понедельник, 11 января, рассказала, какие продукты, по ее мнению, должны входить в состав "идеального" ежедневного завтрака.

Дядикова считает, что утренний прием пищи должен включать в себя салат из помидора, огурца, зелени и белого сыра. Заправлять его желательно чайной ложкой подсолнечного масла с соком лимона.

Альтернативой такому завтраку может стать овсяная или пшеничная каша на воде с добавлением одной ложки сливок. Дополнить первый за день прием пищи можно небольшим кусочком сыра и яйцом. Диетолог также посоветовала отдавать утром предпочтение кофе, но не растворимому, а натуральному.

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