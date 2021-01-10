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Журналист Bloomberg объяснил, почему российской вакцине «Спутник V» можно доверять

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Bloomberg объяснил, почему российской вакцине «Спутник V» можно доверять
фото с сайта sputnikvakcine.ru/

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, почему российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» можно доверять. Фазели оценил, что вакцина «Спутник V» прошла клинические испытания третьей фазы, и уровень эффективности препарата на всех промежуточных этапах, превышал 90%.

Также журналист отметил, что в период испытаний не было выявлено случаев тяжёлого течения заболевания, - передает RT.
Сэм Фазели в своей статье написал, что Россия с вакциной «Спутник V» вошла в пятёрку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ. Он также отметил и сотрудничество России с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины с применением компонента «Спутник V».

Фазели заключил, что учитывая все эт факты, можно думать, что вакцина «Спутник V» может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях.

Журналист The New York Times Эндрю Крамер ранее сообщил, что привился вакциной от коронавируса «Спутник V».

Украинский президент Владимир Зеленский и люди из его окружения  могли привиться российской вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.

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