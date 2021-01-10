Депутат Рады Илья Кива уверен, что Владимир Зеленский привился российской вакциной от коронавируса
10 января 2021, 09:33[ «Аргументы Недели» ]
Украинский президент Владимир Зеленский и люди из его окружения могли привиться российской вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.
Уверенность в том, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной, выразил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.
Кива в эфире телеканала NewsOne высказал мнение, что сегодня российский препарат является наиболее эффективным против коронавирусной инфекции нового типа, - передает РИА Новости.
По словам нардепа, на Украине ежедневно умирают сотни людей из-за позиции Зеленского в борьбе с ковидом. Как сказал Кива, «украинцы «проклинают» президента Зеленского».
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