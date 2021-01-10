Депутат Рады Илья Кива уверен, что Владимир Зеленский привился российской вакциной от коронавируса

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10 января 2021, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Украинский президент Владимир Зеленский и люди из его окружения могли привиться российской вакциной «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19.

Уверенность в том, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной, выразил депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Кива в эфире телеканала NewsOne высказал мнение, что сегодня российский препарат является наиболее эффективным против коронавирусной инфекции нового типа, - передает РИА Новости.

По словам нардепа, на Украине ежедневно умирают сотни людей из-за позиции Зеленского в борьбе с ковидом. Как сказал Кива, «украинцы «проклинают» президента Зеленского».

Напомним, Зеленский переболел коронавирусной инфекцией.