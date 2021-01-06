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Американские ученые заявили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком рака

, 18:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Американские ученые заявили, что чрезмерное потоотделение может быть признаком рака
стетоскоп, pixabay.com

Американские ученые провели исследование и пришли к выводу, что чрезмерное потоотделение может свидетельствовать о наличии онкологического заболевания. Данную информацию предоставили журналисты.

Уточняется, что гипергидроз, особенно в ночное время, может говорить о нескольких диагнозах, среди которых лейкемия, лимфома, карциноидные опухоли, мезотелиома, рак костей и рак печени. Дело в том, что заболевания меняют уровень гормонов в организме, что вызывает приливы.

Отмечается также, что чрезмерное потоотделение может возникнуть в результате инфекционных болезней, при естественных гормональных изменениях, а также в качестве побочного эффекта некоторых лекарств.

ЕТ

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