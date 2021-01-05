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Ученые заявили, что онемение губ может быть симптомом рака

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Express

Ученые заявили, что онемение губ может быть симптомом рака
врач, pixabay.com

Ученые провели анализ симптомов людей, страдающих раком ротовой полости, и пришли к выводу, что стойкое онемение губ может указывать на данное заболевание. Об этом во вторник сообщили журналисты.

Согласно последней информации, ощущение онемения может быть как на губах, так и на всей области рта. Оно возникает, когда раковые клетки повреждают кровеносные сосуды и нервы в данной части организма.

Другими симптомами рака ротовой полости ученые называют раздражения в области языка, красные или белые пятна на губах или во рту, утолщенные пятна на языке или слизистой, боль в челюсти, трудности в процессе жевания и глотания. Иногда первыми признаками этой болезни являются белый налет на языке и язвы.

ЕТ

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