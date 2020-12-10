Названы самые смертельные болезни 2019 года

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10 декабря 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус на фото globallookpress.com

Рак, диабет и болезни сердца стали самыми опасными болезнями 2019 года. В прошлом году от них умерли больше всего человек. К таким выводам пришли эксперты ВОЗ.

Семь неинфекционных заболеваний стали причиной почти половины смертей в прошлом году. А самыми опасными болезнями в мире оказались рак и диабет. Смертность от диабета увеличилась на 70 процентов во всем мире. Это произошло в период с 2000 по 2019 годы.

«Новые цифры свидетельствуют о необходимости более пристального внимания к профилактике и лечению сердечно-сосудистых и хронических респираторных заболеваний», — прокомментировал эти данные Тедрос Гебрейесус. Он гендиректор ВОЗ. Именно Всемирная организация здравоохранения и собрала данные: «Эти новые оценки являются еще одним напоминанием о том, что нам необходимо быстро активизировать профилактику, диагностику и лечение неинфекционных заболеваний».

Самыми смертельными оказались рак, диабет и болезни сердца. На их долю приходится примерно половина всех гибелей. Помимо упомянутых в десятку самых опасных болезней вошли болезнь Альцгеймера и деменция.