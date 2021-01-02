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Врач-диетолог Макиша назвала закуску, позволяющую меньше пьянеть

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Врач-диетолог Макиша назвала закуску, позволяющую меньше пьянеть
грибы, фото: pixabay.com

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какая закуска позволит меньше пьянеть во время застолья в новогодние праздники.

Макиша отметила, что наиболее подходящая закуска к алкоголю – грибы. По ее словам, в них содержится большое количество хитозана, который является хорошим сорбентом.

«… а любые сорбенты помогают нам уменьшить дозировку алкоголя, которую мы употребляем … Хитозан - это нерастворимые пищевые волокна, поэтому не нужно съедать за день больше 300 г грибов, так как это большая нагрузка для пищеварительной системы. Дневная норма - 100-150 г», - пояснила она.

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