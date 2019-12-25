Врач рассказал, что есть, чтобы медленнее пьянеть

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25 декабря 2019, 18:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов объяснил, чем нужно закусывать алкоголь, чтобы медленнее пьянеть. Он отметил, что такой неотъемлемый атрибут Нового года как мандарины не стоит сочетать со спиртными напитками.

Специалист рассказал, что опьянение наступит медленнее, если сочетать алкоголь с жирной пищей, а также рыбными и мясными закусками. При этом Парамонов подчеркнул, что мандарины не помешают всасыванию спиртного, поэтому использовать их в качестве закуски не следует. Фрукты содержат глюкозу, которую организм начинает перерабатывать раньше, чем алкоголь.

«А если задача пьянеть медленнее, то закусывать нужно чем-то жирным или оливье», - резюмировал Парамонов.