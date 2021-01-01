За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев коронавируса COVID-19

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1 января 2021, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

За последние сутки в России выявлено 27 039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Новые данные привел оперштаб на 1 января 2021 года. Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в 85 регионах РФ, в том числе выявлено активно 4 080 (15,1%) без клинических проявлений.

За сутки 536 пациентов, у которых был подтвержден ковид, скончались. 25 798 пациента выписаны за последние 24 часа.

Всего за период пандемии России зарегистрировано 3 186 336 случаев коронавирусной инфекции. 57 555 человек скончались. 2 580 623 пациентов вылечились и выписаны.

В Москве за сутки выявлено 5 907 новых случаев COVID-19. 71 пациент с ковидом скончался. Из столичных больниц выписано 6 334 человека.

Группа ученых из Национального института неврологических расстройств и инсульта в США провела исследование, пытаяся понять зависимость влияния коронавирусной инфекции COVID-19 на мозг заболевшего человека.