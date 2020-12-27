Вирусолог Зуев назвал главную опасность нового штамма COVID-19
27 декабря 2020, 07:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv.ru
Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев оценил опасность обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса. По его словам, инфекция стала более заразной, поэтому нужно прервать ее распространение.
Зуев отметил, что зараженный первоначальным штаммом, при чихании мог заразить троих, а инфицированный новым «британским» штаммом чихнул - заразил человек 10. Он добавил, что патогенность этого варианта вируса такая же, как и у первоначального.
«У него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», - уточнил эксперт.
При этом Зуев советует по возможности избегать мест большого скопления людей, а в магазине носить защитную маску и перчатки.
«Надо сохранять масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, о которой твердят ежедневно», - призвал вирусолог.
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