Вирусолог Зуев назвал главную опасность нового штамма COVID-19

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27 декабря 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv.ru

медик, фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев оценил опасность обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса. По его словам, инфекция стала более заразной, поэтому нужно прервать ее распространение.

Зуев отметил, что зараженный первоначальным штаммом, при чихании мог заразить троих, а инфицированный новым «британским» штаммом чихнул - заразил человек 10. Он добавил, что патогенность этого варианта вируса такая же, как и у первоначального.

«У него антигенные свойства не изменились, поэтому эффективность вакцины сохраняется и в отношении этого штамма», - уточнил эксперт.

При этом Зуев советует по возможности избегать мест большого скопления людей, а в магазине носить защитную маску и перчатки.

«Надо сохранять масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию, о которой твердят ежедневно», - призвал вирусолог.