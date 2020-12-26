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Названы симптомы заражения коронавирусом COVID-19, при которых необходимо вызвать врача

, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Названы симптомы заражения коронавирусом COVID-19, при которых необходимо вызвать врача
фото: pixabay.com

Эксперты британского Центра контроля и предупреждения заболеваний назвали несколько симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, при появлении которых необходимо сразу обратиться к медикам.

Если у человека возникли затруднения при дыхании, боль и ощущение сдавленности в груди, спутанное сознание, слабость по утрам, желание остаться в постели, посинение губ и лица.

Британские специалисты отметили, что в этом списке названы не все возможные симптомы заболевания ковидом, - сообщает издание Daily Express.

Медики призвали заболевших сообщать и о других проявлениях заболевания.

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