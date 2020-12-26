Терапевт Людмила Лапа дала рекомендации по сбору «новогодней аптечки»

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26 декабря 2020, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

таблетки, фото: pixabay.com

Терапевт Людмила Лапа рассказала, какие лекарства следует положить в «новогоднюю аптечку». По ее словам, у каждого человека дома обязательно должны быть два базовых препарата.

«Два самых основных лекарства, которые я всем рекомендую иметь дома, - это аспирин и сорбенты. Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», - пояснила она RT.

Лапа также рекомендует иметь в аптечке кроворазжижающие препараты. Врач отметила, что любой алкоголь, любое злоупотребление едой сгущает кровь и тем самым перегружает печень, «поэтому важно следить за реологией крови».

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