Врач «скорой» Муханов объяснил, почему бенгальские огни могут вызвать аллергическую реакцию

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24 декабря 2020, 22:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

бенгальские огни, фото: pixabay.com

Врач скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Денис Муханов рассказал, что бенгальские огни, которые часто зажигают в новогодние праздники, могут нести опасность для человека, особенно для детей.

«Все типы свеч, особенно с цветовыми наполнителями, лучше использовать на открытом воздухе, поскольку из-за красящих пигментов в продуктах горения могут присутствовать агрессивные вещества, способные вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей. Крупные огни стоит зажигать только на улице», - пояснил он.

Муханов напомнил, что бенгальские огни нельзя зажигать рядом с источником газа и легковоспламеняющимися веществами. По его словам, их нужно держать только за открытую часть - металлическую проволоку или деревянную основу, а не зажимать в кулаке. При горении ее надо наклонить от себя под углом примерно в 30-40 градусов, уточнил эксперт.

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