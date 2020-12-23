В ковидных госпиталях Санкт-Петербурга не хватает коек и медиков

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 декабря 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили о катастрофическом положении в ковидных госпиталях северной столицы. В больницах осталось только 27 свободных мест.



В городском комитете по здравоохранению такие данные опровергают. Чиновники ведомства заверили, что в городе свободно порядка 3,7% коек. Это более 380 мест, однако за сутки в Петербурге госпитализируют более 900 человек. Главврач частной скорой помощи Лев Авербах сообщил, что больницы вынуждены работать с перегрузом. На одного врача приходится порядка 40 пациентов, при норме в 20. Многие медики работают на пределе сил. В ряде госпиталей нагрузку не выдерживают электросети, которые не были рассчитаны на большое количество кислородных концентраторов и другого оборудования.



Очень сложная ситуация со средним и младшим медицинским персоналом. Поток пациентов не позволяет отвлечься от работы санитарам и медицинским сёстрам ни на одну минуту. В Смольном рапортовали о дополнительном разворачивании ковидных корпусов. В ближайшее время будет создано 210 мест в федеральном Центре имени Алмазова. Порядка 400 мест развёрнут на базе Госпиталя для ветеранов войн. При этом чиновники пока не говорят, каким способом они решат проблему нехватки медицинского персонала.



