Спасать российское здравоохранение будут мигранты с медицинским образованием

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 декабря 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Ситуацию в бюджетном здравоохранении не назовёшь иначе как кадровым голодом. Неслучайно летом прошлого года президент потребовал от Министерства здравоохранения и Министерства образования предпринять шаги по улучшению ситуации. Была озвучена цифра: не хватает 155,8 тысячи медработников – 25,2 тысячи врачей и 130,6 тысячи среднего медперсонала. Зачастую штатная укомплектованность достигается за счёт совмещения должностей: многие медики отмечают, что совмещают полторы, две и более ставок.



Такая ситуация возникла не без участия государства. Для исполнения майских указов (в той части, где требовалось повысить зарплаты медикам) руководители учреждений здравоохранения вынуждены были уменьшать расходы путём сокращения кадров. Сократили штат – вот и зарплата подросла.



Нововведения последних лет для многих врачей сделали труд невыносимым. Жёсткие временные рамки приёма пациентов, увеличение бумажной работы. Всё это ещё до пандемии приводило к профессиональному выгоранию и, как следствие, к уходу в частную медицину или вообще в другую профессию. Отток медиков в частную сферу, усилит неравенство в доступе россиян к медицинской помощи. Медсестёр охотно берут также в сиделки, в няни. Переход в эту сферу деятельности, где можно частично использовать свои знания и навыки, для среднего медперсонала оказывается экономически оправданным.



Есть два способа, к которым может прибегнуть государство. Собственно, один из них уже взят на вооружение: в прошлом году было упрощено вхождение в российское гражданство, в частности, для лиц с высшим медицинским образованием. Есть надежда, что это привлечёт специалистов из ближнего зарубежья не только в Москву, но и в российскую провинцию: уровень жизни в РФ выше, чем в Узбекистане или в Киргизии. Второй способ заполнить бреши – это обязать выпускников наших едицинских образовательных учреждений, получивших образование за счёт госбюджета, проработать какое-то время в бюджетной медицине.



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