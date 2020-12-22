Ученые заявили, что разное артериальное давление на правой и левой руках является предвестником инсульта

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22 декабря 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Hypertension

измерение давления, pixabay.com

Группа ученых недавно провела масштабное исследование и выяснила, что люди с разницей показателей артериального давления на левой и правой руках чаще подвержены инсульту и сердечным приступам.

Эксперты проанализировали 24 исследования, в которых приняли участие 54 тысячи человек, проживающие на различных континентах. Ученые провели сравнение показателей разницы артериального давления, а также подсчитали количество смертей, сердечных приступов и инсультов за десять лет.

Специалисты пришли к выводу, что имеется взаимосвязь между разницей показателей артериального давления на левой и правой руках с риском возникновения инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от них. Речь идет о показателях, превышающих пять миллиметров ртутного столба.