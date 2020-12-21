Гинцбург назвал сроки вакцинирования от коронавируса пожилых людей

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21 декабря 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

вакцина, фото: pixels.com

Директор центра им. Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург рассказал, когда можно будет вакцинировать против новой коронавирусной инфекции людей старше 60 лет.

«Я думаю, что до Нового года заканчиваются сейчас исследования на возрастных группах 60 и больше, и сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины "Спутник V" будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», - пояснил он в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.

69-летний Гинцбург напомнил, что уже привился от коронавируса. По его словам, спустя 8 месяцев после вакцинации повторно замерил титр антител, и он оказался таким же, как после введения препарата.

«Я это объясняю не тем, что такая прекрасная вакцина, я объясняю это тем, что исходно у меня был очень высокий титр… я, нарушая отчасти все инструкции, всегда хожу без маски. А сейчас вирус присутствует в общественных местах везде... я постоянно имею контакт моей иммунной системы, и она постоянно поддерживается в напряжении», - объяснил он, отметив, что в магазине всегда ходит в маске.

Ранее глава Минздрава назвал примерные сроки вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет.