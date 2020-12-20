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Онищенко о ситуации с COVID-19: «Процесс идёт в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны»

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Онищенко о ситуации с COVID-19: «Процесс идёт в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны»
Геннадий Онищенко, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Эпидемический процесс по коронавирусной инфекции COVID-19 в России протекает закономерно и понятно. Ситуацию с коронавирусной инфекцией нового типа оценил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его мнению, «процесс идет в рамках эпидемиологических закономерностей, которые нам понятны и известны, то, что рост идет, он должен идти». Онищенко подчеркнул, что «благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», и «сегодня нужно активно включаться в прививочную кампанию».

«Это то реальное средство профилактики, которое позволит не просто сдерживать, а уже управлять эпидемическим процессом», — пояснил бывший главный санитарный врач России.

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