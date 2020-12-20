Хирург Демуров предупредил о серьёзных последствиях бесконтрольного приема препаратов, разжижающих кровь

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20 декабря 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

пробирки, фото: pixels.com

Сосудистый хирург Амиран Демуров рассказал, какие проблемы со здоровьем повышают вероятность тяжелого течения новой коронавирусной инфекции. По его словам, в группу риска входят пожилые, а также люди с лишним весом, диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Демуров отметил, что тяжелое течение коронавируса в основном грозит людям, предрасположенным к тромбообразованию. Такое явление он объяснил тем, что у инфицированных пациентов повышается активность свертывающей системы крови.

«Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции. Как правило, если у человека есть склонность к тромбооразованию, то там легкого течения коронавирусной инфекции не будет», - уточнил врач в беседе радио Sputnik.

Кроме того, Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать препараты, которые разжижают кровь, в профилактических целях. Он предупредил, что бесконтрольный прием антикоагулянтов может иметь очень серьезные последствия, в том числе привести к длительным кровотечениям, которые сложно остановить.

«Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны – тромбы, с другой стороны – кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины», - резюмировал он.