Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться с молоком матери
19 декабря 2020, 13:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Директор Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что мать, кормящая ребенка, может передать ему антитела к COVID-19.
Александр Гинцбург в беседе с журналистами заметил, что женщина, имеющая антитела к коронавирусной инфекции, может со своим молоком передать их новорожденному младенцу.
Напомним, ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Лейла Адамян заявила, что коронавирус "лоялен" к беременным, а малыши у заболевших женщин появляются на свет здоровыми.
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