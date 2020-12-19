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Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться с молоком матери

, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Гинцбург заявил, что антитела к COVID-19 могут передаваться с молоком матери
рука младенца, pixabay.com

Директор Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V", Александр Гинцбург заявил, что мать, кормящая ребенка, может передать ему антитела к COVID-19.

Александр Гинцбург в беседе с журналистами заметил, что женщина, имеющая антитела к коронавирусной инфекции, может со своим молоком передать их новорожденному младенцу.

Напомним, ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор Лейла Адамян заявила, что коронавирус "лоялен" к беременным, а малыши у заболевших женщин появляются на свет здоровыми.

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