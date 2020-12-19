Сбросы аэропорта Шереметьево загрязняют окружающую среду и попадают в реку Клязьма

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19 декабря 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Более полусотни активистов «Всероссийского общества охраны природы» при поддержке «Национального экологического корпуса» и Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» в пятницу провели серию одиночных пикетов вдоль трассы, ведущей к аэропорту «Шереметьево». Эта самая крупная воздушная гавань России не раз была уличена природоохранными органами в нарушениях и выплачивала штрафы. Очистительные сооружения, через которые должны проходить стоки, устарели и не выполняют своих функции. А аэропорту дешевле платить штрафы, чем ремонтировать или модернизировать их.

Ситуация на сегодняшний день такова, что жители ближайших микрорайонов постоянно обращаются с жалобами на качество воды в реке Клязьме. Помимо страшного запаха и массовой гибели рыбы, река перестала быть пригодной для отдыха и купания. Виновник - аэропорт Шереметьево, в его стоках попадающих в ручей Воскресенский обнаружено «превышение азота аммонийного и фосфат-иона, а также зафиксировано наличие таких веществ как сульфат-ион и хлорид-ион, которых согласно утвержденным Правительством РФ нормативам, вообще быть не должно», - рассказывает Руководитель отдела экологического контроля Дмитрий Сапелкин. Причем все вышеперечисленное токсично и выбрасывается в количествах в десятки раз превышающих допустимые нормы. Поэтому, 18 декабря более полусотни активистов «Всероссийского общества охраны природы» при поддержке «Национального экологического корпуса» и Межрегиональной общественной экологической организации «Тут грязи нет» провели серию одиночных пикетов вдоль трассы, ведущей к аэропорту «Шереметьево». Люди требуют от властей и руководства аэропорта провести ремонт очистных сооружений, предпринять все необходимые меры для защиты окружающей среды от промышленных загрязнений.

Кстати, экологическая реабилитация одной из крупнейших рек Московской области – Клязьмы должна была начаться в 2020 году. Об этом еще в прошлом году (22 октября 2019 года) рапортовала пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона. «Сейчас ведется подготовка к разработке проектно-сметной документации по расчистке Клязьмы.

Сами работы должны начаться в 2020 году. Непременным условием реализации проекта является установление и ликвидация всех источников сброса неочищенных сточных вод», - процитировало новостное агентство ТАСС слова первого заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья Владислава Холодкова. Экологическая реабилитация Клязьмы в Подмосковье затронет участок от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью. В рамках подготовки к ней были созданы рабочие группы для выявления и ликвидации незаконных водосбросов в Клязьму в городских округах Мытищи, Королев и Пушкинского округа. Сейчас специалисты проверяют появившуюся информацию о незаконном водосбросе с территории Акуловского гидроузла через трубу диаметром 1000 мм в овраг и далее в акваторию реки, об этом также сообщило ТАСС 22 октября 2019 года. «Аргументы Недели» попытались разобраться в сложившейся ситуации в настоящее время.

Давайте для начала разберемся, что собой представляет экологическая реабилитация Клязьмы и сколько было выделено средств на ее реализацию. «Экологическая реабилитация (в рамках проекта «Клязьма» – «АН») подразумевает комплекс работ по расчистке прибрежных зон и русел от отходов, выемке донных отложений, укреплению берегов, высадке водных растений и внесении бактерий, способствующих очищению воды, а также ликвидация источников сброса неочищенных сточных вод», - говорится в сообщении. В котором, также, идет речь о том, что в рамках программы реабилитации рек Московской области до 2020 года планируется затратить 2,16 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд из федерального бюджета и 950 млн из областного и местных бюджетов. На очистку одной из крупнейших рек Подмосковья - Клязьмы должна уйти львиная доля от этих финансовых средств. Работы по реабилитации планировалось вести до границ с Владимирской областью. «Вблизи (реки – «АН») Клязьмы в границах (Московской – «АН») области проживает более миллиона людей, и состояние реки напрямую связано с их благополучием», - отметил более года назад замминистра (в октябре 2019 года).

Мнение экологов по этому вопросу едино, конечно нужно ставить очистные сооружения, конечно нужно ликвидировать выбросы и не только Шереметьево. - Ведь это не нормально, когда проезжаешь в районе Биокомбината по Щелковскому шоссе через Клязьму, она никогда там не замерзает, даже в самые крепкие морозы и парит, поделилась с «АН» своими наблюдениями эксперт. Есть, конечно, и скептики, которые считают, что в нашем регионе есть другие объекты, требующие более пристального внимания, чем река Клязьма, например существуют радиоактивные ручьи, а многие заводы сбрасывают в водоемы такое, что не дай Бог, а вблизи Подмосковных аэропортов самое токсичное, что можно обнаружить в грунтах и водоемах - это этиленгликоль (средство против оледенения корпуса самолетов). Конечно, есть и такой подход к проблемам экологии. Поэтому, не будем кивать головой на то, что где-то существуют более сложные ситуации, а сосредоточимся на реке Клязьма и ее притоках, хотя бы потому, что она питает два водохранилища Пироговское и Клязьминское, из которых ведется водоснабжение Москвы и области. К тому же эта река протекает через 4 региона и является источником питьевого водоснабжения большого количества крупных городов. Пока никаких серьезных подвижек в деле с экологической реабилитацией реки Клязьмы и ее притоков не наблюдается, а проект повис в воздухе. Дело в том, что ответственное за него лицо сейчас находится под следствием, за другие проступки. Заместителю министра экологии и природопользования Подмосковья Владиславу Холодкову будут инкриминированы две статьи УК РФ — 285 и 159 (злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество). Причем разбирательство в отношении Холодкова проводила судья Евгения Николаева — сразу же после того, как избрала меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении бывшего главы Минстроя РФ и губернатора Ивановской области, а ныне аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

Похоже, вопрос с экологической реабилитацией реки Клязьма повис в воздухе. Кстати, еще неизвестно что приплывает по ее руслу во Владимирскую область. Ранее питьевая вода из Клязьмы поступала в три поселка Лесной, Оргтруд и Вязники, сейчас остались только Вязники. Владимир пьет воду из скважин, но вопрос на сколько они взаимосвязаны с рекой?, да и не только во Владимирской, но и в Москве, Московской, Ивановской и Нижегородской областях.

Вот так, похоже, бесславно завершилась отчистка реки Клязьмы, так и не успев толком начаться и только одинокие пикеты правозащитников и просто неравнодушных людей к природе и к земле на который они живут, стояли вдоль трассы, ведущей к аэропорту Шереметьево соблюдая социальную дистанцию в полтора метра.