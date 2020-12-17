Медики объяснили нетипичные последствия коронавируса у переболевших пациентов

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17 декабря 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

медик, фото: pixels.com

Медики прокомментировали нетипичные последствия новой коронавирусной инфекции у выздоровевших пациентов. Среди них отвращение к спиртному и шоколаду.

«Во время болезни идет поражение головного мозга, это приводит к тому, что у человека меняются очень многие реакции, в том числе отношение к удовольствиям. Многие описывают снижение либидо, половых функций. Не могу сказать про дофаминовые рецепторы, это требуется проверок, однако то, что такие симптомы у людей присутствуют», - высказал председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Врач отметил, что некоторые пациенты страдают изменениями психики.

При этом специалист по токсикологии и фармакологии, патологоанатом Александр Эдигер пояснил, что есть три органа-мишени, на которых отражаются самые выраженные и длительные последствия COVID-19: ЦНС, печень и поджелудочная железа.

«… если поменялось восприятие алкоголя, кофе, чая, шоколада, корицы, гвоздики, это достаточно серьезное поражение нервной системы, а в случае с алкоголем — еще и чрезвычайно сложные поражения печени и поджелудочной железы», - уточнил он.

Эксперт добавил, что это «очень плохой знак», который показывает, что ферменты поджелудочной железы и печени перестают работать.