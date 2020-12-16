Минздрав РФ внес вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

Министерство здравоохранения России включило вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ опубликовали в среду, 16 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что календарь дополняется прививкой «против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Кроме того, ее будут делать в приоритетном порядке работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.
При этом к приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг; к приоритету третьего уровня - госслужащие, студенты и призывники.
Ранее Минздрав РФ перечислил группы людей, которым не следует делать прививку против коронавируса.