Минздрав РФ внес вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

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16 декабря 2020, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

вакцина, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России включило вакцинацию против новой коронавирусной инфекции в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Соответствующий приказ опубликовали в среду, 16 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что календарь дополняется прививкой «против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2». Кроме того, ее будут делать в приоритетном порядке работникам медицинских и образовательных организаций, соцобслуживания, лицам, проживающим в социальных учреждениях, пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе с ожирением.

При этом к приоритету второго уровня относятся работники транспортных и энергетических организаций, сотрудники силовых ведомств, сотрудники пунктов пропуска через границу, вахтовики, волонтеры, военнослужащие, работники сферы услуг; к приоритету третьего уровня - госслужащие, студенты и призывники.

Ранее Минздрав РФ перечислил группы людей, которым не следует делать прививку против коронавируса.