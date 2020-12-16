Вирусолог Чумаков назвал категорию людей, которая устойчива к коронавирусу
16 декабря 2020, 17:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, почему контактирующий с заболевшим новой коронавирусной инфекцией человек не заражается сам. Таких людей от 10% до 15%.
«Если человек переболел другим коронавирусом, возможно у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения. Может быть несколько лет назад [переболели]», - пояснил он.
Также вирусолог считает, что мало шансов заразиться у тех, кто недавно переболел гриппом. По его словам, в крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому инфицированию. Чумаков добавил, что не следует забывать и о тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.
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