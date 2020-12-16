Врач из Башкирии назвал отличительный признак коронавируса COVID-19 в зимний период

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16 декабря 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram Вадима Гиниятова

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Врач из Башкирии Вадим Гиниятов изучил и проанализировал основные жалобы "активных" пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 за 10 месяцев и выявил отличия в симптомах по времени года. Ключевым симптомом коронавирусной инфекции нового типа считают потерю обоняния и вкуса.

Невролог и реабилитолог Вадим Гиниятов, работающий в РКБ имени Куватова в Уфе заметил, что чаще всего на потерю обоняния жаловались пациенты, поступившие в больницу весной. На этот симптом пациенты указывают практически круглый год.

Пациенты с подтвержденным ковидом, госпитализированные летом, страдали ухудшением слуха.

Осенью поступают пациенты с жалобами на ухудшение зрения. По словам доктора Гиниятова, зимой у заболевших "ковидом" диагностируют конъюнктивит.

Врач-невролог считает, что эти симптомы связаны с гиперкоагуляцией, когда у человека в организме образуются микротромбы. Вадим Гиниятов подчеркнул, что все это поддается коррекции в процессе реабилитации. Врач-реабилитолог рассказал про поражение легких. По его словам, "именно поражение легких дает о себе знать в тяжелых и среднетяжелых случаях" коронавируса. "То, что происходит в других органах и тканях, таких как печень, почки, поджелудочная железа, головной мозг, мышцы — еще предстоит изучить", — написал доктор в Инстаграм.

Врач, ведущая программы о здоровье, Елена Малышева порекомендовала для снижения температуры при коронавирусной инфекции COVID-19 применять парацетамол.