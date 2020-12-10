В Калининградской области закончились гробы. Но на новогодние праздники забронировано 90% гостиниц

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10 декабря 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Медуза»

«Медуза» и «Медиазона» выяснили, что количество умерших от коронавируса, публикуемое калининградскими властями, почти в пять раз меньше, чем указано в закрытой базе данных, которой пользуются чиновники. При этом сами региональные власти утверждают, что ничего не скрывают, - и уже осенью продолжали активно зазывать в регион туристов, несмотря на вторую волну эпидемии.



Летом Калининград радовался потоку туристов. Пляжи были переполнены, а почти все номера в местных отелях до конца лета забронированы - такого потока туристов город не видел со времен чемпионата мира по футболу 2018 года.



При этом ещё в мае туристов в регионе не было, а работники калининградского общепита фотографировались голыми, чтобы привлечь внимание к своему бедственному положению из-за запрета на работу кафе. Летом, по официальной статистике, пандемия пошла на спад и ресторанный бизнес вновь открылся.



Уже в сентябре в Калининграде, несмотря на летние заверения губернатора, начался рост заболеваемости. По официальной статистике, ежедневно прибавлялось не меньше 30 новых случаев. К октябрю этот показатель удвоился, а во второй половине месяца — утроился. Количество сообщений о смерти известных в области людей и постов в соцсетях от местных жителей об умерших родственниках и близких росло. В то же время официальные отчеты о смертности от ковида были лишь немногим хуже июньских — часто в регионе регистрировали ноль смертей от ковида в день.



Врачи в регионе не справляются со второй волной. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал ситуацию в Калининградской области одной из худших в стране, он подчеркнул, что в Калининградской области осталось меньше 5% свободных коек, и сказал, что регион наравне с Петербургом вызывает у него «наибольшую тревогу». Местные власти это отрицают, чтобы лучше выглядеть.



По кадровому дефициту в системе здравоохранения Калининградская область давно входит в число самых неблагополучных регионов России. С началом пандемии свободных вакансий стало ещё больше: многие медики отказались работать из страха заразиться коронавирусом, другие заболели. Вакцинировать врачей из «красных» зон начали в конце октября.



В агентствах ритуальных услуг заканчиваются гробы. В морги - очереди. ЗАГСЫ не успевают выписывать свидетельства о смерти. Но жесткие ограничения в регионе не вводят. Калининградское направление у россиян продолжает пользоваться спросом: по данным властей, на новогодние праздники в гостиницах уже забронированы 90% номеров.



