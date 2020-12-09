Врач-гастроэнтеролог Дианова объяснила, почему не стоит воздерживаться от еды до новогодней ночи
9 декабря 2020, 09:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: Звезда
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила в разговоре с журналистами, почему в последний день года следует придерживаться обычного режима питания, а не отказываться от приемов пищи до ночи.
Дианова заметила, что когда человек не ест, у него не сокращается желчный пузырь, вследствие чего не отходит желчь. Густая желчь, как отметила врач, не способна справиться с большим количеством пищи, которое человек за раз употребляет в новогоднюю ночь, а это в свою очередь приводит к "коллапсу" и болевому синдрому.
В случае, если у человека есть камни в почках, то после такого "ужина" у него может подняться температура и даже возникнуть тошнота, рвота или желтуха.
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