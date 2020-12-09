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Врач-гастроэнтеролог Дианова объяснила, почему не стоит воздерживаться от еды до новогодней ночи

, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Врач-гастроэнтеролог Дианова объяснила, почему не стоит воздерживаться от еды до новогодней ночи
новогодний стол, Zamir Usmanov/Global Look Press

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила в разговоре с журналистами, почему в последний день года следует придерживаться обычного режима питания, а не отказываться от приемов пищи до ночи.

Дианова заметила, что когда человек не ест, у него не сокращается желчный пузырь, вследствие чего не отходит желчь. Густая желчь, как отметила врач, не способна справиться с большим количеством пищи, которое человек за раз употребляет в новогоднюю ночь, а это в свою очередь приводит к "коллапсу" и болевому синдрому.

В случае, если у человека есть камни в почках, то после такого "ужина" у него может подняться температура и даже возникнуть тошнота, рвота или желтуха.

ЕТ

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