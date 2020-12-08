Врач: какие продукты повышают риск заражения COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала, что употребление изделий из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара повышают вероятность заражения инфекцией из-за нарушения кислотно-щелочного баланса. К таким продуктам можно отнести сливочное масло, сметану, печенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, алкоголь, крепкий чай и кофе.



Кислотно-щелочной баланс обеспечивает нормальную работу организма, протекание биохимических реакций и оптимальное функционирование ферментов. Его нарушение может приводить к снижению иммунитета и повысить риск заражения.



«Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления», — объяснила эксперт.



Специалист советует коровье молоко заменить на козье, белую муку на цельнозерновую, а сливочное масло на топленое.