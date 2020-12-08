ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач: какие продукты повышают риск заражения COVID-19

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Врач: какие продукты повышают риск заражения COVID-19
Фото: pixabay.com

Терапевт и специалист по оздоровлению Ольга Бурлакова рассказала, что употребление изделий из белой муки, коровьего молока и рафинированного сахара повышают вероятность заражения инфекцией из-за нарушения кислотно-щелочного баланса. К таким продуктам можно отнести сливочное масло, сметану, печенье, хлебобулочные изделия, фастфуд, алкоголь, крепкий чай и кофе.

Кислотно-щелочной баланс обеспечивает нормальную работу организма, протекание биохимических реакций и оптимальное функционирование ферментов. Его нарушение может приводить к снижению иммунитета и повысить риск заражения.

«Наши иммунные клетки работают правильно, когда в организме присутствует слабощелочная среда. Коровье молоко, сахар, белая мука и алкоголь смещают её в сторону закисления», — объяснила эксперт.

Специалист советует коровье молоко заменить на козье, белую муку на цельнозерновую, а сливочное масло на топленое.

АГ

В мире

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра на митинге в Киеве могут потребовать отставки Владимира Зеленского

Завтра, в Международный день борьбы с коррупцией, у администрации президента Украины запланирована большая акция, участники которой потребуют от Владимира Зеленского уволить ключевых представителей его команды. Людей собирают лидеры майдана 2013–2014 годов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью