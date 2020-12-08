Врач Александр Мясников уверен, что в России будет третья волна пандемии коронавируса
8 декабря 2020, 09:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
В России будет третья волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Врач и ведущий популярной программы о здоровье Александр Мясников убежден, что третья волна пандемии коронавируса случится в 2021 году.
По его мнению, будет не одна волна, и перед регионами вновь встанет необходимость введения ограничительных мер для стабилизации обстановки. Как считает Мясников, система здравоохранения всегда должна быть готова к росту числа заболевших. Теледоктор выразил свое мнение в Telegram: "Она точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна... Для снижения нагрузки на систему здравоохранения нужно растянуть госпитализацию зараженных по времени".
Теледоктор отметил необходимость совершенствования системы здравоохранения, - сообщает URA.RU.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.