Врач Александр Мясников уверен, что в России будет третья волна пандемии коронавируса

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8 декабря 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Александр Мясников, Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

В России будет третья волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Врач и ведущий популярной программы о здоровье Александр Мясников убежден, что третья волна пандемии коронавируса случится в 2021 году.

По его мнению, будет не одна волна, и перед регионами вновь встанет необходимость введения ограничительных мер для стабилизации обстановки. Как считает Мясников, система здравоохранения всегда должна быть готова к росту числа заболевших.

Теледоктор выразил свое мнение в Telegram: "Она точно будет в 2021 году, и, вероятно, не одна... Для снижения нагрузки на систему здравоохранения нужно растянуть госпитализацию зараженных по времени".

Теледоктор отметил необходимость совершенствования системы здравоохранения, - сообщает URA.RU.

Мясников ранее прокомментировал предложение бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о сокращении новогодних каникул.